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Последний шанс
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Спектакль Последний шанс

12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Увлекательный марафон в погоне за счастьем

Поиск мужа может превратиться в увлекательный марафон, где эмоции накалены, а комические ситуации следуют одна за другой. Она — взбалмошная одиночка Майра Витзер, он — нерешительный и запутавшийся Леонард Шэнк. Вместе они попадают в водоворот недоразумений, пытаясь построить своё счастье.

Звёздные роли

  • Олеся Железняк в бенефисной роли Майры — харизматичной, эксцентричной героини, терпящей свою слишком активную маму и бросающейся в поиски любви.
  • Леонарда Шэнка исполняют Андрей Леонов и Андрей Кайков, добавляя спектаклю яркости и тонкого юмора.

Автор и жанр
Спектакль основан на пьесе американского драматурга и продюсера Сэма Бобрика, который мастерски сплёл комедию положений с глубокими размышлениями о жизни и любви. Абсурдные и гротесковые ситуации делают постановку лёгкой, но не лишённой смысла.

Почему стоит посмотреть
Этот спектакль не только заставит вас смеяться до слёз, но и задуматься о главном: о любви, переменах и истинных желаниях. Лёгкость, искромётный юмор и блестящая игра актёров сделают вечер незабываемым.

Режиссер
Роман Самгин
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Евгений Воскресенский
Андрей Леонов
Андрей Леонов
Андрей Кайков
Андрей Кайков
Никита Тарасов
Никита Тарасов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Последний шанс Последний шанс Последний шанс Последний шанс Последний шанс Последний шанс Последний шанс Последний шанс Последний шанс Последний шанс

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