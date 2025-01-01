Спектакль Последний шанс

Увлекательный марафон в погоне за счастьем

Поиск мужа может превратиться в увлекательный марафон, где эмоции накалены, а комические ситуации следуют одна за другой. Она — взбалмошная одиночка Майра Витзер, он — нерешительный и запутавшийся Леонард Шэнк. Вместе они попадают в водоворот недоразумений, пытаясь построить своё счастье.

Звёздные роли

Олеся Железняк в бенефисной роли Майры — харизматичной, эксцентричной героини, терпящей свою слишком активную маму и бросающейся в поиски любви.

в бенефисной роли Майры — харизматичной, эксцентричной героини, терпящей свою слишком активную маму и бросающейся в поиски любви. Леонарда Шэнка исполняют Андрей Леонов и Андрей Кайков, добавляя спектаклю яркости и тонкого юмора.

Автор и жанр

Спектакль основан на пьесе американского драматурга и продюсера Сэма Бобрика, который мастерски сплёл комедию положений с глубокими размышлениями о жизни и любви. Абсурдные и гротесковые ситуации делают постановку лёгкой, но не лишённой смысла.

Почему стоит посмотреть

Этот спектакль не только заставит вас смеяться до слёз, но и задуматься о главном: о любви, переменах и истинных желаниях. Лёгкость, искромётный юмор и блестящая игра актёров сделают вечер незабываемым.