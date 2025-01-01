Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дэмьен Шазелл
Награды
Награды и номинации Дэмьена Шазелла
Damien Chazelle
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Дэмьена Шазелла
Оскар 2017
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2015
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Квир-пальма
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
BAFTA 2017
David Lean Award for Direction
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2015
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2014
Драматургия
Победитель
Драматургия
Победитель
Сандэнс 2013
Фантастика
Победитель
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016
Торжественные или специальные представления
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Лучший североамериканский независимый фильм
Номинант
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667