Макс Чарльз
Max Charles
Макс Чарльз
Max Charles
Дата рождения
18 августа 2003
Возраст
22 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.3
Штамм
(2014)
6.9
Снайпер
(2014)
6.9
Приключения мистера Пибоди и Шермана
(2013)
Фильмография Макс Чарльз
Актер
6
7.3
Штамм
драма, ужасы, триллер
2014, США
6.8
История дельфина 2
Dolphin Tale 2
драма, семейный
2014, США
Смотреть трейлер
6.9
Снайпер
American Sniper
боевик, биография
2014, США
Смотреть трейлер
6.4
Чудо Рождества
Northpole
фэнтези
2014, Канада
6.9
Приключения мистера Пибоди и Шермана
Mr. Peabody & Sherman
фантастика, семейный, анимация, приключения
2013, США
Смотреть трейлер
4.6
Мистическая пятёрка
Spooky Buddies
семейный, фэнтези
2011, США / Канада
