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Фильмография
Шэйн МакРей
Shane McRae
Киноафиша
Персоны
Шэйн МакРей
Шэйн МакРей
Shane McRae
Дата рождения
23 июля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.6
Укрытие
(2023)
8.2
Вечность
(2014)
7.7
Последователи
(2013)
Фильмография Шэйн МакРей
8.6
Укрытие
фантастика, драма, триллер
2023, США
7.3
Аляска
драма
2022, США/Канада
6.9
Midday Black Midnight Blue
Midday Black Midnight Blue
драма
2022, США
6.4
Мейер Лански
Lansky
биография, криминал, драма
2021, США
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Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.7
Столкновение
Encounter
фантастика, триллер
2021, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Все еще Элис
Still Alice
драма
2015, США
Смотреть трейлер
8.2
Вечность
драма, криминал, мистика
2014, США
7.7
Последователи
драма, криминал, триллер
2013, США
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