«Столкновение»: Рецензия Киноафиши

Метеорит, упавший в лесную чащу из космоса, порождает страшную цепную реакцию. В обычных земных насекомых проникают инопланетные микроорганизмы, которые полностью подчиняют себе тела «хозяев». Позже черед доходит и до людей. Зараженных можно определить по глазам: они краснеют и слезятся. Морпех Малик (Риз Ахмед) узнает об эпидемии из секретных документов и отправляется в дом бывшей жены, чтобы вывезти в безопасное место двух маленьких сыновей, Джея (Люсиан-Ривер Чаухан) и Бобби (Адитья Геддада). Дети не сразу понимают, что происходит. Поначалу они просто радуются возвращению отца, которого не видели несколько лет. Однако потом у них возникают вопросы. Куда делись мама и отчим? Почему о вторжении инопланетян не сообщают в новостях? На какую именно базу хочет отвезти их папа? Хмурый Малик в ответ на все это продолжает гнать машину, периодически опрыскивая себя спреем от насекомых.

К этому синопсису хочется добавить еще пару предложений, но тогда будет разрушена главная интрига фильма. Скажем только, что любые жанровые ассоциации, которые могут возникнуть у зрителей в первые двадцать минут, окажутся обманчивыми. Это не «Вторжение похитителей тел», не «Война миров» и не «Тихое место». Посттравматическое стрессовое расстройство, которым страдает не раз побывавший в горячих точках Малик, играет в картине куда более важную роль, чем инопланетное вмешательство.

Столкновение

При этом нет никаких сомнений в том, что с канонами жанра автор «Столкновения» Майкл Пирс знаком очень хорошо. Образ отважного отца, спасающего детей во время апокалипсиса, десятилетиями кочует из одного фильма-катастрофы в другой. Но Пирс совершенно не заинтересован в повторах. Взяв за основу клише, он выворачивает его наизнанку. Героический папа внезапно становится не примером для подражания, а воплощением токсичной маскулинности. Человек, который видит мир полем боя, не может никого защитить. Его агрессия опасна, его забота вредна, его любовь, пусть и абсолютно искренняя, ядовита. Его физическая сила оборачивается психологической беспомощностью. Когда Малик, осознав собственные ошибки, пытается оставить старшего сына нянчить младшего, тот все равно упрямо следует за отцом и резонно возражает: «Это не за братом я сейчас должен присматривать».

Британский актер Риз Ахмед за свою карьеру переиграл множество персонажей, похожих на Малика. Лучше всего ему удаются роли мужчин, по разным причинам свалившихся на обочину жизни. Он и здесь великолепен. Этот нервный взгляд, эти подрагивающие руки, эти бездонные черные глаза, в которых застыла безнадежность, - представить себе на его месте кого-то другого просто невозможно. Под стать ему подобраны и мальчики. Играющие сыновей Люсиан-Ривер Чаухан и Адитья Геддада справляются со своей работой лучше многих взрослых.

Столкновение

Главный недостаток фильма заключается в том, что, выдав в первой половине свой секрет, он больше ничем не может удивить зрителя. В попытке усилить сюжет сценаристы вводят нового персонажа – соцработницу в исполнении замечательной Октавии Спенсер. Увы, играть ей нечего, большую часть экранного времени она ведет душеспасительные беседы с полицией и ФБР. Очень хороши песочно-желтые пейзажи, которые рифмуются и с апокалиптической завязкой фильма, и с опустошенным состоянием героя, но и на них ко второму часу смотреть устаешь. Все это особенно обидно, учитывая потенциал истории. По отдельным параметрам (например, по игре Ахмеда) это оскаровский материал. Даже жаль, что у Американской киноакадемии нет номинации «лучший замысел».