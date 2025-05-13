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«Жажда славы»: Рецензия Киноафиши

13 мая 2025 08:37
«Жажда славы»: Рецензия Киноафиши

Психологическая драма об обсессии с впечатляющим перфомансом Джонатана Мейджорса. Почему рехнулся господин Мэддокс, или «Таксист» на анаболиках.

Киллиан Мэддокс (Джонатан Мейджорс) мечтает стать профессиональным бодибилдером и появиться однажды на обложке спортивного журнала для таких же любителей поднимать и опускать тяжести в закрытых пространствах. Этой великой цели — и конкретно увеличению дельтовидных мышц, которые отказываются расти — он посвящает себя без остатка.

Впрочем, жертвовать личной жизнью ему не приходится. Замкнутый и робкий Киллиан физически силен в той же степени, в которой социально неуклюж — друзей ему заменяют плакаты с намасленными бодибилдерами и односторонняя переписка с белозубым кумиром Брэдом Вандерхорном (Майкл О’Херн). Не добавляют Киллиану популярности и небольшие проблемы с агрессией. Время от времени он сообщает раздражающим его людям, что расколет им череп и выпьет их мозг (вероятно, предварительно сделав из них смузи). Желающих проверить, говорит ли он всерьез, оказывается немного.

Режиссер и автор сценария «Жажды славы» Элайджа Байнум известен по дебютным «Жарким летним ночам» — хорошенькой инди-драме о взрослении с совсем еще юным Тимоти Шаламе, герой которого за несколько месяцев успевает превратиться из тихони в уверенного в себе ловкача. История великовозрастного Киллиана Мэддокса, напоминающего ребенка, запертого в исполинском теле, как будто тоже о взрослении, но при этом куда более тяжеловесна и менее динамична. Повествование устало плетется вслед за бодибилдером по кругу его обыденных дел: поглощение килограммов еды, прием стероидов, просмотр десятков VHS-кассет с соревнований, пахнущие потом и болью тренировки.

Если «Жаркие летние ночи» играли на одном поле с «Последним киносеансом» Питера Богдановича, то «Жажда славы» слишком явно апеллирует к Мартину Скорсезе, другому новоголливудскому классику. Киллиан пишет письма кумиру и мечтает о славе, как Руперт Папкин из «Короля комедии»; пышет злобой, как накачанный тестостероном Джейк Ла Мотта из «Бешеного быка»; медленно сходит с ума от одиночества и паранойи, как Трэвис Бикл из «Таксиста», объявивший войну миру. Кроме того, Байнум шлет массу визуальных приветов и оммажей всем трем картинам сразу. С «Таксистом» «Жажда славы» связана крепче всего — от структуры сюжета до сцен-близнецов вроде рифмующихся неловких свиданий Трэвиса и Киллиана, а также героев-двойников.

«Жажда славы»: Рецензия Киноафиши

На мертвенную собирательность образа можно было бы вяло пожаловаться, если бы не самоотверженная игра Джонатана Мейджорса, которому прочили «Оскар» за эту роль, пока не выяснилось, что у актера и сыгранного им Киллиана слишком много общего. Через несколько месяцев после премьеры «Жажды славы» на «Сандэнсе» девушка Мейджорса обвинила его в избиении, фильм был отложен на полку, а сам актер отлучен от Голливуда.

Задача перед Мейджорсом стояла небанальная. И дело не только в наборе мышечной массы, к чему — если верить золотоглобусной шутке Рики Джервэйса — сводится современная игра актеров. Мастерство Мейджорса проявляется в нюансах пластики — в деревянности тела, принужденности поз, механистичности и порывистости движений, в которых вдруг проявляется накопленная ярость.

Киллиан — тестостеронная бомба с часовым механизмом. Он — чеховское ружье, которое по прихоти Байнума оказывается заряжено холостыми патронами. Впрочем, в отличие от Скорсезе и Пола Шредера, Байнум даже не решается нажать на спусковой крючок, обрекая героя на бесконечное хождение по мукам, наблюдать за которым не слишком занимательно.

«Жажда славы»: Рецензия Киноафиши

Кровавому катарсису «Таксиста» Байнум предпочитает фальшиво приторный финал и общую монотонность сюжета, которую не разбавляют даже нарядно-выразительные кадры и многообразие поднятых тем. «Жажда славы» одновременно говорит о слишком многом: о буквальном культе внешней силы, прикрывающей внутреннюю слабость; о расовых предрассудках, незаметно проявляющихся то в новостях, то в недоверчивых взглядах белых старушек; о желании быть замеченным и любимым; об ужасах стоической, молчаливой мужественности, которой дедушка (Харрисон Пейдж) учит Киллиана; о пресловутых детских травмах, которые объясняют слишком много. Замысел Байнума, лишающий Киллиана таинственности, утомительно понятен, а неокрепшие сюжетные мотивы так и остаются неразвитыми.

Кажется, что у Байнума с Киллианом есть нечто общее. Оба слишком стараются внешне походить на своих кумиров и оба за великолепием напыщенной формы упускают что-то важное.

Гия Сичинава
Гия Сичинава
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