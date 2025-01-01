Меню
Награды
Награды и номинации Дэна Гилроя
Dan Gilroy
Награды
Оскар 2015
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2015
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
