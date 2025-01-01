Меню
Киноафиша Персоны Алексей Чупов Награды

Награды и номинации Алексея Чупова

Aleksey Chupov
Награды и номинации Алексея Чупова
Венецианский кинофестиваль 2021 Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018 Венецианский кинофестиваль 2018
Квир-лев
Номинант
 Квир-лев
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2021 Кинофестиваль Кинотавр 2021
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2013 Кинотавр 2013
Полнометражный фильм
Победитель
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
"Триденс" - специальная награда
Победитель
Лучший фильм
Номинант
