Алексей Чупов
Награды
Награды и номинации Алексея Чупова
Aleksey Chupov
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Алексея Чупова
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Квир-лев
Номинант
Квир-лев
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2021
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2013
Полнометражный фильм
Победитель
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
"Триденс" - специальная награда
Победитель
Лучший фильм
Номинант
