Персоны
Джим Рэш
Награды
Награды и номинации Джима Рэша
Jim Rash
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Оскар 2012
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Informational Series or Special
Номинант
Outstanding Informational Series or Special
Номинант
BAFTA 2012
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
