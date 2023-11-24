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Постер фильма Временно ваш
6.1
Киноафиша Фильмы Временно ваш
6.1

Временно ваш

, 2023
Laikinai jūsų
Литва / криминал, триллер / 18+
Постер фильма Временно ваш
6.1

В ролях

Симонас Сторпирстис
Юстина Неманите
Дайнюс Казлаускас
Дайнюс Казлаускас
Нериюс Гадляускас
Шарунас Датянис
Jonas Gricius
Akvile Zirgulyte
Agne Sataite
Ainis Storpirstis
Рамунас Рудокас
Режиссер Рамунас Рудокас
Сценарист Томас Венгрис, Simonas Mozura, Antanas Sileika, Aidas Ziliukas
Композитор Mindaugas Lapinskis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Литва
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 ноября 2023
Дата выхода
24 ноября 2023 Литва N13
Сборы в мире $74 509
Производство Singing Fish
Другие названия
Laikinai Jusu, Provisionally Yours

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 21 ноября 2023

Отзывы о фильме

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