Временно ваш, 2023

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, 2023
Laikinai jūsų
Литва / криминал, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.1
В ролях
Симонас Сторпирстис
Юстина Неманите
Дайнюс Казлаускас
Нериюс Гадляускас
Шарунас Датянис
Jonas Gricius
Akvile Zirgulyte
Agne Sataite
Ainis Storpirstis
Рамунас Рудокас
Режиссер
Рамунас Рудокас
Сценарист
Томас Венгрис
,
Simonas Mozura
,
Antanas Sileika
,
Aidas Ziliukas
Композитор
Mindaugas Lapinskis
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Литва
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
24 ноября 2023
Дата выхода
24 ноября 2023
Литва
N13
Сборы в мире
$74 509
Производство
Singing Fish
Другие названия
Laikinai Jusu, Provisionally Yours
Еще
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
13
голосов
5.9
IMDb
Обновлено 21 ноября 2023
Отзывы о фильме
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