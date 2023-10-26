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5.9
Киноафиша Фильмы Seima
5.9

Seima

, 2023
Seima
Литва / комедия / 18+
5.9

В ролях

Кястутис Чиценас
Витаутас Каниусонис
Дайнюс Казлаускас
Дайнюс Казлаускас
Сигитас Рачкис
Риманте Валюкайте
Эмилис Веливис
Эмилис Веливис
Гайле Бутвилайте
Milda
Sarunas Januskevicius
Martynas
Kristina Kazlauskaite
Миндаугас Папинигис
Almantas Sinkunas
Policininkas 1
Paulius Sinkunas
Policininkas 2
Режиссер Рамунас Чиценас
Сценарист Laurynas Kaminskas, Laurynas Kaminskas, Laimonas Kincius
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Литва
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 26 октября 2023
Дата выхода
3 ноября 2023 Литва N13
Сборы в мире $219 243
Другие названия
Seima, The Test

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 октября 2023

Отзывы о фильме

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