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5.9
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Seima
5.9
Seima
, 2023
Seima
Литва / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
5.9
В ролях
Кястутис Чиценас
Витаутас Каниусонис
Дайнюс Казлаускас
Сигитас Рачкис
Риманте Валюкайте
Эмилис Веливис
Гайле Бутвилайте
Milda
Sarunas Januskevicius
Martynas
Kristina Kazlauskaite
Миндаугас Папинигис
Almantas Sinkunas
Policininkas 1
Paulius Sinkunas
Policininkas 2
Режиссер
Рамунас Чиценас
Сценарист
Laurynas Kaminskas
,
Laurynas Kaminskas
,
Laimonas Kincius
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Литва
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
26 октября 2023
Дата выхода
3 ноября 2023
Литва
N13
Сборы в мире
$219 243
Другие названия
Seima, The Test
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
15
голосов
5.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 27 октября 2023
Отзывы о фильме
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