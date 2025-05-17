Великолепная жизнь Марселя Паньоля
The Magnificent Life of Marcel Pagnol
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Бельгия / Канада / Франция
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
17 мая 2025
Дата выхода
|9 января 2026
|Болгария
|
|
|6 марта 2026
|Испания
|
|
|15 октября 2025
|Франция
|
|
Сборы в мире
$1 229 227
Производство
What The Prod, Picture Box, Bidibul Productions
Другие названия
Marcel et Monsieur Pagnol, A Magnificent Life, The Magnificent Life of Marcel Pagnol, A Magnifica Vida De Marcel Pagnol, Wspaniałe życie Marcela Pagnola, Ζωή σαν σινεμά, 劇作家的燦爛人生, 璀璨的光影人生