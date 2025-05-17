Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Свист» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Великолепная жизнь Марселя Паньоля
Постер мультфильма Великолепная жизнь Марселя Паньоля
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
2 постера
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Великолепная жизнь Марселя Паньоля

Великолепная жизнь Марселя Паньоля

The Magnificent Life of Marcel Pagnol 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Великолепная жизнь Марселя Паньоля - teaser
Великолепная жизнь Марселя Паньоля  teaser
Страна Бельгия / Канада / Франция
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 мая 2025
Дата выхода
9 января 2026 Болгария
6 марта 2026 Испания
15 октября 2025 Франция
Сборы в мире $1 229 227
Производство What The Prod, Picture Box, Bidibul Productions
Другие названия
Marcel et Monsieur Pagnol, A Magnificent Life, The Magnificent Life of Marcel Pagnol, A Magnifica Vida De Marcel Pagnol, Wspaniałe życie Marcela Pagnola, Ζωή σαν σινεμά, 劇作家的燦爛人生, 璀璨的光影人生
Режиссер
Сильвэн Шомэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Великолепная жизнь Марселя Паньоля - teaser
Великолепная жизнь Марселя Паньоля Teaser
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше