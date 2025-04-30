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Постер сериала Астерикс и Обеликс: поединок вождей
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Киноафиша Сериалы Астерикс и Обеликс: поединок вождей

Астерикс и Обеликс: поединок вождей (2025 - 2025)

Astérix & Obélix: Le combat des chefs 18+
Год выпуска 2025
Страна Франция/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 2 часа 55 минут

О чем сериал

Деревенский друид забывает рецепт приготовления волшебного зелья. Теперь Астериксу, Обеликсу и другим галлам придется искать новые способы для сдерживания римлян.

Астерикс и Обеликс: поединок вождей - трейлер первого сезона
Астерикс и Обеликс: поединок вождей  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ален Шаба
Ален Шаба
Анаис Демустье
Анаис Демустье
Тьерри Лермитт
Тьерри Лермитт
Грегуар Людиг
Грегуар Людиг
Жан-Паскаль Зади
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Астерикс и Обеликс: поединок вождей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 5 эпизодов
 
Отзывы о сериале

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50-й год до нашей эры. Римская республика после восьми лет сражений наконец завоевала всю Галлию. Почти всю Галлию. Одна деревенька в Арморике упрямо не сдается стройной римской военной машине. Дисциплине, порядку и торжеству разума ее жители противопоставили галльское остроумие, легкомысленность и веру в народную магию. Местный друид Панорамикс сочинил волшебное зелье, придающее жителям огромную силу, с которой не способны совладать даже несколько римских легионов. Все это, вероятно, вы…
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