Наша рецензия
50-й год до нашей эры. Римская республика после восьми лет сражений наконец завоевала всю Галлию. Почти всю Галлию. Одна деревенька в Арморике упрямо не сдается стройной римской военной машине. Дисциплине, порядку и торжеству разума ее жители противопоставили галльское остроумие, легкомысленность и веру в народную магию. Местный друид Панорамикс сочинил волшебное зелье, придающее жителям огромную силу, с которой не способны совладать даже несколько римских легионов.
Все это, вероятно, вы…
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