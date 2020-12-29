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Андрей Гайдулян
Андрей Гайдулян
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Андрей Гайдулян
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Дата рождения
12 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Биография Андрея Гайдуляна
Родился 12 апреля 1984 года. Кишинев, СССР (Молдавия).
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Фильмография Андрея Гайдуляна
Друзья друзей
комедия
2014, Россия
5.0
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.0
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Звезда сериала «СашаТаня» поздравила читателей Киноафиши с Новым годом
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29 декабря 2020 20:22
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После продолжительной борьбы с раком актер Андрей Гайдулян наконец-то победил страшный диагноз — и возвращается на малый экран. Телеканал ТНТ официально объявил о том, что несколько дней назад
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10 июня 2016 14:08
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26 февраля 2022 12:27
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5 января 2022 11:46
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Артист поделился снимком с коллегами по сериалу.
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9 декабря 2020 12:42
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