События третьего сезона разворачиваются спустя два года после финала предыдущего. Во втором сезоне каждый из героев прошел через серьезные перемены: Антон потерял Кристину, остался один и неожиданно столкнулся с появлением 15-летней дочери – ему пришлось отказаться от холостяцкой жизни ради отцовской ответственности. Майкл и Варя развелись, но Майкл не готов был отпустить прошлое и всеми силами пытался вернуть бывшую жену. Валяьи Маша оказались на грани из-за финансовых трудностей – научный проект Вали лишился финансирования, а карьерное предложение Маше грозило разрушить семью. Неожиданное возвращение Кузи, ставшего успешным бизнесменом, окончательно спутало карты – он надеялся вернуть Машу, но все же ушел из ее жизни насовсем.