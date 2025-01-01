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Киноафиша Сериалы Универ. 15 лет спустя

Универ. 15 лет спустя ( - …)

Univer. 15 let spustya 18+
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

События третьего сезона разворачиваются спустя два года после финала предыдущего. Во втором сезоне каждый из героев прошел через серьезные перемены: Антон потерял Кристину, остался один и неожиданно столкнулся с появлением 15-летней дочери – ему пришлось отказаться от холостяцкой жизни ради отцовской ответственности. Майкл и Варя развелись, но Майкл не готов был отпустить прошлое и всеми силами пытался вернуть бывшую жену. Валяьи Маша оказались на грани из-за финансовых трудностей – научный проект Вали лишился финансирования, а карьерное предложение Маше грозило разрушить семью. Неожиданное возвращение Кузи, ставшего успешным бизнесменом, окончательно спутало карты – он надеялся вернуть Машу, но все же ушел из ее жизни насовсем.

В ролях
В ролях
Станислав Ярушин
Станислав Ярушин
Арарат Кещян
Арарат Кещян
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич
Виталий Гогунский
Виталий Гогунский
Екатерина Молоховская
Екатерина Молоховская
Елена Полянская
Елена Полянская
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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