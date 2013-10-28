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Постер к сериалу Красные горы
Постер к сериалу Красные горы
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Киноафиша Сериалы Красные горы

Красные горы (2013 - 2013)

Красные горы 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Дом Кино Премиум
Продолжительность сериала 8 часов 48 минут
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О чем сериал

Сериал «Красные горы» – это отечественный военный боевик о судьбах двух названых братьев. События начинаются в 1920 году во Владивостоке. Вихрь Гражданской войны захватывает всю страну. Воспитанный японским офицером Илья и сын белогвардейского полковника Аркадий притворяются родственниками, чтобы уцелеть. Но жизнь решает испытать их дружбу на прочность. Сперва оба юноши влюбляются в одну и ту же девушку – дочь красного командира Евгению. А затем Великая Отечественная война разносит их по разные стороны баррикад.

В ролях
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Красные горы - Сезон 1 Сезон 1
2013, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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