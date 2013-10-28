Сериал «Красные горы» – это отечественный военный боевик о судьбах двух названых братьев. События начинаются в 1920 году во Владивостоке. Вихрь Гражданской войны захватывает всю страну. Воспитанный японским офицером Илья и сын белогвардейского полковника Аркадий притворяются родственниками, чтобы уцелеть. Но жизнь решает испытать их дружбу на прочность. Сперва оба юноши влюбляются в одну и ту же девушку – дочь красного командира Евгению. А затем Великая Отечественная война разносит их по разные стороны баррикад.