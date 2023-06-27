От создателей «Пункта назначения»: в российский прокат выйдет хоррор «Свадебная резня»

Кинокомпания Global Film сообщила о том, что 3 августа в российский прокат выйдет хоррор «Свадебная резня».

Фильм повествует о молодой невесте (Наталия Берн), переживающей в предвкушении самого счастливого дня в своей жизни. Однако долгожданный праздник оборачивается для нее настоящим кошмаром, когда в канун торжества бывший жених (Кэм Жиганде) объявился на пороге ее загородного дома в компании друзей-головорезов с намерением убить девушку. Героине предстоит столкнуться с самыми суровыми испытаниями в жизни и окрасить свое безупречно белые платья в цвета крови.

В картине также снялись Джейсон Патрик, Орландо Джонс, Сер’Дариус Блэйн и другие. Режиссером ленты выступает Тимоти Вудворд — младший, ранее работавший так такими фильмами ужасов, как «Проклятье Лауры: Завещание» и «Последнее желание». Функции продюсера выполняет Джеффри Реддик, являющийся одним из авторов знаменитой хоррор-франшизы «Пункт назначения».

«Свадебная резня» имеет 100% «свежести» от критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes. Критики хвалят фильм за сильные актерские работы и хорошую концепцию, умело совмещающую в себе драматические и комедийные элементы.