Шон Бэйкер
Награды
Награды и номинации Шона Бэйкера
Sean Baker
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Шона Бэйкера
Оскар 2025
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 2021
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Director, Motion Picture
Номинант
Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший кастинг
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Сандэнс 2015
Лучшее из следующего!
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2024
Лучший фильм
Номинант
