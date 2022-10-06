«Флай: Танец свободы»: Рецензия Киноафиши

Бекс (Свенья Юнг), отбывающая срок в берлинской тюрьме, получает от своего адвоката (Катя Риман) необычное предложение. Девушка может стать участницей экспериментальной программы реабилитации молодых преступников. Все, что нужно делать, – это раз в неделю выходить из тюрьмы и танцевать под руководством опытного наставника в компании таких же нарушителей закона с трудной судьбой. Программу запустила креативная соцработница (Николетт Кребиц), пригласившая на роль хореографа свою подругу Аву (Ясмин Табатабай) – бывшую чемпионку по брейк-дансу.

Поначалу Бекс сопротивляется. Она не доверяет своим новым партнерам и огрызается на строгую наставницу. Но страсть к танцу побеждает, и постепенно из группы ребят, раньше занимавшихся криминалом, формируется настоящая команда. Не обходится и без романтической линии: на Бекс заглядывается Джей (Бен Вихерт), неформальный лидер коллектива. Однако, чтобы полностью раскрыться, героине нужно избавиться от гнетущего чувства вины за совершенное преступление.

«Флай» – далеко не первый немецкий фильм об уличных танцах. Учитывая то, как бурно развиваются в Германии любые виды субкультур, было бы странно, если бы кинематографисты не подхватили этот поток. При этом немецкие танцевальные картины не являются калькой с американских: местным режиссерам хватает собственного материала. В фильме 2014 года «Танцоры Дессау», например, рассказывалось о зарождении брейк-данса в ГДР и о попытках пионеров движения мирно сосуществовать с социалистическим режимом. А в молодежной мелодраме «Твое сердце танцует в ритм» дочь знаменитого балетного танцовщика с русскими корнями вопреки воле отца выбирала не пачку и пуанты с упражнениями у станка, а street dance в кроссовках и худи.

Флай

«Флай» тоже ловко уходит от жанровых клише, заданных голливудским «Шагом вперед» и его многочисленными клонами. Центральный конфликт тут чисто немецкий. Это только на первый взгляд кажется, что основные проблемы участников танцевальной труппы завязаны на их криминальном прошлом. На самом деле главный враг героев – государственная бюрократия: скептически настроенный чиновник (Александр Йованович) сначала хочет закрыть программу, а потом отклоняет заявку Авы на создание собственного танцтеатра. История любви Джея и Бекс смещается на второй план под натиском куда больше волнующей авторов темы социальной ответственности.

Поставила картину Катя фон Гарнье – главная в немецком кино специалистка по проблемам молодежной турбулентности. Завязка «Флай» почти полностью совпадает с сюжетом ее самого успешного фильма «Бандитки»: там четыре осужденные женщины в рамках похожей программы реинтеграции создавали свою музыкальную группу. Трех актрис той драйвовой картины – Катю Риман, Николетт Кребиц и Ясмин Табатабай – в новой ленте можно увидеть в ролях второго плана. Другим хитом фон Гарнье стала франшиза «Восточный ветер» о нерушимой дружбе девочки-подростка со своенравным конем. В фильме «Флай» ее звезда Ханна Бинке появляется в коротком, но запоминающемся камео.

Флай

К сожалению, профессионализм создателей не избавил картину от обычных недостатков танцевального кино. «Флай» не может похвастаться ни сильной драматургией, ни убедительной игрой актеров (из ключевых участников опыт работы в кино имеет лишь исполнительница главной роли Свенья Юнг). В результате личность в фильме есть только у Бекс. Истории остальных героев намечены пунктиром, а сами они так и не превращаются в полноценных персонажей с индивидуальными характерами. Их единственная задача – создавать красивый, яркий и интернациональный фон.

Но зато со всем, что касается танцев, здесь полный порядок. Над фильмом работала берлинская танцевальная группа Flying Steps, превратившая брейк-данс в Германии в один из видов современного искусства. Поставленные ее участниками музыкальные номера не сводятся к поединкам на улицах или к тренировкам в танцклассе. Чего стоит один только эпизод в канцелярии, в котором герои, ожидающие приема в чиновничьем кабинете, используют в качестве бита стук клавиш, шелест бумаг и звуки принтера. Да, вы не ошиблись, это снова про бюрократию. Победа над ней становится в фильме символом абсолютной свободы: в свое удовольствие может плясать лишь тот, кому удалось сломать – или уломать – систему.