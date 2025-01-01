Меню
Мэр Уиннингхэм
Награды
Награды и номинации Мэр Уиннингхэм
Mare Winningham
Награды и номинации Мэр Уиннингхэм
Оскар 1996
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
