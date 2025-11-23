В ролях
Madeline Leon
Collette Turner
Simonne Fernandes
Vendor 2
Warren Oyabi
Fare Emerging Artist
Kevin Carroll
Self - Transport Coordinator
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Amy Force
Сценарист
Ansley Gordon
Композитор
Расс Ховард III
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
23 ноября 2025
Премьера в мире
23 ноября 2025
Производство
CME Spruce Productions, Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Johnson Production Group
Другие названия
Melt My Heart This Christmas, Um Natal de Derreter o Coração, Un Noël à couper le souffle, Растопи моё сердце в это Рождество