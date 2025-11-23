Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Растопи мое сердце в это Рождество
5.4
Киноафиша Фильмы Растопи мое сердце в это Рождество
5.4

Растопи мое сердце в это Рождество

, 2025
Melt My Heart This Christmas
США / мелодрама / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Растопи мое сердце в это Рождество
5.4
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Лора Вандервурт
Лора Вандервурт
Holly James
Стивен Хусар
Стивен Хусар
Jack DuBois
Дэррин Бэйкер
Дэррин Бэйкер
Walter Gregson
Дженнифер Вигмор
Дженнифер Вигмор
Bianca Bonhomme
Madeline Leon
Collette Turner
John Koensgen
Tom Dubois
Simonne Fernandes
Vendor 2
Jason Harley
Vendor 1
Tristen Huang
Kenzie
Warren Oyabi
Fare Emerging Artist
Kevin Carroll
Self - Transport Coordinator
Режиссер Amy Force
Сценарист Ansley Gordon
Композитор Расс Ховард III
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 23 ноября 2025
Премьера в мире 23 ноября 2025
Производство CME Spruce Productions, Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Johnson Production Group
Другие названия
Melt My Heart This Christmas, Um Natal de Derreter o Coração, Un Noël à couper le souffle, Растопи моё сердце в это Рождество

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 1 ноября 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Стоматологи богатеют на россиянах, которые чистят зубы так: роковую ошибку у раковины допускает большинство
Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя
После успеха «Ментовских войн» Устюгов снял фильм о войне: даже «Штрафбат» лучше этой «пустышки» с оценкой 2.2
Хватает и 10 минут, чтобы втянуться: этот захватывающий сериал от Amazon с 8,0 на IMDb — редкий бриллиант среди боевиков
Пока жду «Первый отдел 6», посмотрела детектив про маньяков с 7.8 на IMDb: «все 4 сезона на одном дыхании»
По Кингу снимают не только ужасы: этот детектив с 7,5 на IMDb «захватывает с первой серии»
В СССР этот фильм с восторгом посмотрели 84.4 млн зрителей, а сейчас от него воротят нос: «все грустно и тошнотворно»
Не «Шерлок» и не «Настоящий детектив»: 3 малоизвестных сериала с рейтингами выше 7,4 для идеальных выходных
Миронов, Папанов, Мордюкова — и ни одной подсказки: сложный тест для тех, кто помнит советское кино наизусть
Харли Квинн — шут, а Бэтмен — рыцарь: у DC есть готовое фэнтези не хуже «Игры престолов», но есть один важный нюанс
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше