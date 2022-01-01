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Келли Слэйтер
Келли Слэйтер
Kelly Slater
О персоне
Фильмография
Келли Слэйтер
Kelly Slater
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Дата рождения
11 февраля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Коко-Бич, Флорида, США
Рост
175 см
Биография Келли Слэйтера
Родился 11 февраля 1972 года. Коко-Бич, Флорида, США.
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Фильмография Келли Слэйтера
Серфинг на Таити IMAX 3D
документальный
2010, США
7.0
Наездники волн
спорт, документальный
2009, Великобритания / Ирландия
7.0
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