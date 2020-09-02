«Явление»: Рецензия Киноафиши

В 1989 году профессор Николс приезжает в монастырь, чтобы поговорить с немолодой монахиней Лусией Сантош. Та прославилась ещё в юном возрасте, когда ей и её двоюродным брату и сестре явилась Дева Мария. Николс считает, что провидцы на самом деле просто безумны. Сестра Лусия рассказывает ему историю своего детства, которое проходило в Португалии времён Первой мировой войны. Даже родная мать отказывалась верить, что у девочки были видения, обвиняя её во лжи. Но Лусия каждый месяц приходила на место первой встречи с Девой Марией. И вскоре к ней потянулись паломники, поверившие в чудо.

Лусия Сантош — знаковая фигура для всех христиан Португалии. В небольшой городок Фатима (фильм в оригинале так и называется), где она жила, регулярно отправляются паломники. А саму Сантош, скончавшуюся в 2005 году, собирались представить к канонизации ещё в 2008-м в обход положенной пятилетней паузы. Поэтому, разумеется, в португальской картине нет и не может быть никаких сомнений в истинности видений.

Явление

При всём таланте и обаянии Харви Кейтеля его профессор Николс здесь нужен не для того, чтобы выражать сомнения. Он может задавать сколько угодно вопросов про нелогичность явлений и стигматы на ладонях вместо запястий. Но по факту Николс лишь даёт повод рассказать историю и в очередной раз убедить зрителя в искренности Лусии.

Однако как христианское кино «Явление» работает не слишком хорошо. Оно скорее просто пересказывает события, не уходя в атмосферу притчи. Даже являющаяся Дева Мария выглядит довольно буднично: Жуану Рибейру из «Человека, который убил Дон Кихота» просто нарядили в белые одежды. Так что у скептически настроенных зрителей могут возникнуть вполне резонные сомнения в её божественной натуре.

Явление

И тут стоит вспомнить оригинальный заголовок фильма и понять, что сюжет посвящён не самому явлению и даже не совсем Лусии Сантош, а всему городку Фатима, жизнь в котором и так нелегка из-за войны. К другим проблемам добавляются ещё и слухи о видениях, которые привлекают ненужное внимание общественности. Именно поэтому родители и не хотят верить. По этой же причине руководство и даже священники намекают, что о некоторых вещах лучше не распространяться.

Сюжет скорее раскрывает эмоциональную сторону жизни детей. Лусия и её кузены Франсишку и Жасинта действительно видели Деву Марию и искренне хотят помочь окружающим. Но их обвиняют во лжи и заставляют молчать. Такая моральная дилемма слишком сложна для юных героев. Увы, им не на кого опереться, каждый взрослый занят своими заботами.

Явление

Но и окружение тоже не выставляют какими-то злодеями. Достаточно пары сцен, где на площади объявляют имена погибших на войне, чтобы понять состояние постоянного ужаса, в котором живёт буквально весь город. Нежданная слава несёт в себе реальную опасность: от банального вытаптывания урожая до угрозы смерти.

Вот из этих совсем разных правд и строится сюжет «Явления». Это фильм не о борьбе за религию или даже истину, а просто о разных характерах людей. О том, что вера, возможно, и не творит чудеса, но помогает людям держаться и совершать поступки, на которые они сами вряд ли решились бы.

Явление

В противовес большинству фильмов о религии, эта картина не ставит своей целью показать глобальность христианства. Толпы паломников здесь скорее в роли статистов, иногда даже мешающих. Это небольшая история о жизни маленького и тихого поселения. И в первую очередь о детях, которые ещё не понимают самой сути религии и возложенной на них ответственности.

Но именно такая локальность и делает «Явление» эмоциональной драмой, которая заинтересует не только христиан, но и поклонников исторических сюжетов о жизни простых людей.

Алексей Хромов