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Постер фильма Оливье, Оливье
7.5
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7.5

Оливье, Оливье

, 1992
Olivier, Olivier
Франция / приключения, криминал, драма / 18+
Постер фильма Оливье, Оливье
7.5

В ролях

Брижит Роюан
Брижит Роюан
Elisabeth
Франсуа Клюзе
Франсуа Клюзе
Serge
Жан-Франсуа Стевенен
L'inspecteur Druot
Фредерик Кирин
Marcel
Faye Gatteau
Nadine petite
Emmanuel Morozof
Olivier petit
Carole Lemerle
Babette petite
Jean-Bernard Josko
Le flic
Lucrèce La Chenardière
La voisine
Мадлен Мари
La grand-mère
Режиссер Агнешка Холланд
Сценарист Режи Дебре, Агнешка Холланд, Yves Lapointe
Композитор Збигнев Прайснер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 25 сентября 1992
Дата выхода
31 декабря 1992 Польша
28 октября 1992 Франция
MPAA R
Сборы в мире $1 154 476
Производство Oliane Productions, Films A2, Canal+
Другие названия
Olivier, Olivier, Оливье, Оливье, オリヴィエ オリヴィエ

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 26 декабря 2022

Отзывы о фильме

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