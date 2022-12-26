Оливье, Оливье, 1992

В ролях
Жан-Франсуа Стевенен
L'inspecteur Druot
Faye Gatteau
Nadine petite
Emmanuel Morozof
Olivier petit
Carole Lemerle
Babette petite
Jean-Bernard Josko
Le flic
Lucrèce La Chenardière
La voisine
Мадлен Мари
La grand-mère
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Збигнев Прайснер
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
1992
Премьера в мире
25 сентября 1992
Дата выхода
|31 декабря 1992
|Польша
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|28 октября 1992
|Франция
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MPAA
R
Сборы в мире
$1 154 476
Производство
Oliane Productions, Films A2, Canal+
Другие названия
Olivier, Olivier, Оливье, Оливье, オリヴィエ オリヴィエ