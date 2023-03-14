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Киноафиша Новости Появился дублированный трейлер французского драматического триллера «Банды Парижа»

Появился дублированный трейлер французского драматического триллера «Банды Парижа»

14 марта 2023 14:02
Появился дублированный трейлер французского драматического триллера «Банды Парижа»

Локализованное название неслучайно отсылает к фильму Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка».

Российская прокатная компания Capella Film представила дублированный трейлер остросюжетного французского ретро-триллера «Банды Парижа» (Apaches). Ведущие роли в ленте сыграли Алис Исааз («Нотр-Дам в огне») и Нильс Шнайдер («Воображаемая любовь»).

Действие развернется в Париже в начале XX века. В центре сюжета окажется молодая и яростная девушка по имени Билли (Исааз), жаждущая отомстить за смерть своего родного брата. Чтобы осуществить задуманное, главная героиня внедряется в банду «Апаши» — самую жестокую и описную криминальную группировку города. Изнутри она намерена разобраться с каждым бандитом по отдельности и добраться до обаятельного вожака преступников Хесуса (Шнайдер), к которому у нее неожиданно появляется непреодолимый романтический интерес. После этого Билли придется выбирать между возмездием и страстью.

Режиссером картины выступил Ромен Киро («Последний день Земли»). Сценарий он написал вместе с Фанни Пеллю и Антуаном Жоненом. В остальной актерский состав вошли Род Парадо, Артюс, Эмили Гавуа-Кан, Брюно Лоше, Юго Бекер, Армель Абибу, Доминик Пинон, Жан-Люк Кушар, Уильям Прунк и Росси де Пальма.

«Банды Парижа» выйдут в российский прокат 4 мая.

Фото: Apaches
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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