Икар
– На острове Крит во время правления царя Миноса люди поклоняются богам Олимпа, которые внушают страх и трепет. Только глупец посмеет им перечить. Юный Икар в одиночку противостоит царю и Олимпу ради своего лучшего друга - таинственного мальчика с головой быка.
Эротических сцен нет, на них есть
намеки.
Мультфильм понравился всем детям в зале, даже слышались аплодисменты. Голова не болела, ребенку фильм очень понравился.
Надеюсь российский кинематограф придет к этому, а не к очередной части "Трёх богатырей".
ОЧЕНЬ красивая рисовка, "Дюна" из мира мультфильмов!
Сюжет на 8.5/10, поскольку миф известный, но воплощение интересное. Очень советую сходить!
