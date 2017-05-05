«Любовь и страсть. Далида»: Рецензия Киноафиши

История любви

Кого видела в зеркало Иоланда, дочь скрипача и швеи? Далиду ли, известную певицу и актрису, или же просто одинокую женщину, страстно жаждущую простого счастья?

«Моя история – это история любви. Я – ничто. Это – история любви» – пела она в своих балладах, которые когда-то были в шаге от того, чтобы выйти из моды и навсегда заклеймить ее как «устаревшую», но, странным образом, раз за разом занимали вершины музыкальных хит-парадов.

Кадр из фильма «Любовь и страсть. Далида»

О том, какой контекст сопровождал каждую из легендарных песен – от Besame Musho до Parole, Parole, – звучавших одно время повсюду, и какая была сама она, не как Командор ордена искусства и литературы, а как певица и женщина, рассказывает «Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос («Одна Встреча», «Этот неловкий момент»). Здесь любовь всей ее жизни – это сцена и музыка, а страсть – мужчины. Получился довольно интересный музыкальный байопик, где вместе с невероятно искренней и естественной Свевой Алитви в фильме полноценную главную роль исполняет сама Далида, обрушивая с экрана всю мощь своих голосовых связок и любви к музыке.

Кадр из фильма «Любовь и страсть. Далида»

Фильм охватывает жизнь певицы начиная с 1960 года и до 1986 года, когда звезда мирового масштаба, подарившая надежду многим людям, не выдержала и покончила с собой, выпив снотворное с виски и оставив записку «Жизнь для меня стала невыносима. Простите меня».

Азуэлос и Алтиви старательно восстановили на экране большую часть известных фактов о жизни Далиды: ее брак с Люсьеном Моррисом, увлечение Жаном Собески, Луиджи Тенко, графом Сен-Жерменом. При этом выбор моментов жизни звезды явно делался с расчетом на яркое противопоставление ее сценического образа и того, какой она была на самом деле. Имитировались документальные кадры и записи известных выступлений, ярких, красочных, счастливых.

Кадр из фильма «Любовь и страсть. Далида»

Но была ли она счастлива – и какой же она была? Если верить Алтиви, исполняющей роль Далиды, то невероятно талантливой, красивой и харизматичной. Настолько, что вскружила голову многим мужчинам, которые не переставали ее любить даже после расставания. Вместе с тем, Далида была глубоко несчастна: сколько бы ни искала, обрести своё столь желанное простое счастье она не могла, даже постоянно находя кого-то, в ком могла утонуть, поговорить о Хайдегере, и кто навсегда оставался вместе с ней в виде музыки.

Кадр из фильма «Любовь и страсть. Далида»

Музыки, которая превращается в тишину и пустоту, стоит ей сойти со сцены и очутиться в собственном одиночестве. Что бы Далида не делала, ее музыкальный гений вновь и вновь заставлял людей рядом чувствовать себя ущемленными, подавленными. Устрашающе крупные планы сменяются на детские воспоминания, силуэтные мизансцены и разбавляются разговорами с психотерапевтами. Последнее, к слову, заменяет привычный в таких случаях закадровый голос самого героя байопика и его родных. Благодаря всему этому, песни, которые также звучат музыкальным сопровождением к происходящему на экране, наполняются совсем иным, как могло показаться на первый взгляд, смыслом.

НаКадр из фильма Любовь и страсть. Далидазвание

«Любовь и страсть. Далида» способно буквально возродить память о певице, чьи баллады до сих пор затрагивают самые сокровенные струны души человека. Вместе с тем, это – поучительная история о сильном характере и музыкальном гении, который оказался неприспособлен к обычной жизни. Наконец, сама певица в фильме – пример сильной и независимой женщины. Но, чем сильнее человек – тем больше трудностей выпадает на его долю. Далида была очень сильной – и смерть кружила вокруг нее, словно хищник, оставляя рваные раны на сердце от потери дорогих людей, усугубляя ее невольную вину после кончины отца. Но и эти испытания сделали ее очень сильной, свободной – настолько, что это стало невыносимо.

Единственное, в чем она была действительно счастлива – это ее песни. Но, даже так, гром аплодисментов сменялся гробовой тишиной и все приходилось начинать сначала.

Потапова Галина

Фильм выходит в прокат с 4 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Любовь и страсть. Далида»