«Икар»: Рецензия Киноафиши

Молодой мальчик Икар помогает своему отцу Дедалу и оказывается во дворце царя Миноса. Здесь ему суждено встретить странное существо – полубыка-получеловека, которого зовут Астерий. В будущем этому существу предстоит стать страшным Минотавром и наводить ужас, находясь в заточении запутанного лабиринта. Сейчас же Икар и Астерий становятся лучшими друзьями. Кажется, эта встреча – подарок самих богов Олимпа, но жестокий Минос не готов мириться с существованием подобной твари и заключает его в темницу, оставляя Икара в полном одиночестве. Мальчик не понимает, как ему жить дальше и общаться с отцом, смирившимся со злым роком и своевольным правителем. Очень скоро на Крит прибудет Тесей. Именно он станет героем, сразившим Минотавра.

Самого Икара в мультфильме будет немного. Да, он будет связующим звеном между всеми героями, но занимает место наблюдателя, лишь изредка влияя на ход истории. В первую очередь перед нами экранизация сюжета мифа о Минотавре, правда, рассказанная с немного необычного ракурса. Здесь он не выглядит злобным чудовищем, а оказывается скорее жертвой обстоятельств. Монстрами будут остальные, включая Тесея, готового на все ради завершения своего эпического подвига. Создатели выворачивают понятия «герой» и «злодей». Часто в таких случаях используют богов Олимпа, показывая их эгоистичными и самовлюбленными, но на этот раз под раздачу попали именно их человеческие дети.

Икар

Такой большой масштаб страдает из-за хронометража. «Икар» идет преступно мало, всего 76 минут. За это скромное время он пытается рассказать о Дедале и Икаре, Тесее и Ариадне, Миносе и Пасифее. Персонажам оказывается слишком тесно друг с другом, ведь сюжет каждого из них в мифологии занимает много места. Все, что мы получили, – это пересказ ключевых моментов, которые связали в более или менее цельную историю. Детям – да и всем, кто плохо знаком с греческими легендами, – такой подход может оказаться схематичным, и разобраться в перипетиях столь сложных жизней будет не просто. Прибавьте к этому попытку показать знакомые приключения с новой стороны – и окончательно запутаете даже зрителя, помнившего имя автора книги «Легенды и мифы Древней Греции».

Этот сумбур спасает анимация. Она выглядит интересно, совмещая в себе немного комиксовый и классический рисованный стиль. Персонажи чем-то напоминают ожившие изображения с амфор. Мы действительно оказываемся в самом центре мифа, полного жестокости и трагичности. Хотя, если вы захотите придраться к исполнению, вам не придется ходить далеко и долго выискивать минусы. Мультфильм не пытается скрыть скромный бюджет и просто старается выдать максимум из имеющихся возможностей.

Икар

«Икар» – довольно интересная попытка экранизации знаменитых сюжетов. Здесь есть мифическая атмосфера, а также попытка показать знакомые истории под новым углом. Сместить акценты, размыть понимания героя и чудовища, которое ему предстоит сразить. Но все упирается в банальное время. Истории не хватает хронометража, чтобы интересно рассказать о героях и их приключения на живописном острове Крит. Возможно, если освежить перед просмотром два сюжета – про Икара и Дедала, Тесея и Минотавра, – то мультфильм заиграет новыми красками и обретет должную глубину. Общих знаний будет недостаточно. Хотя для первого знакомства детей с этими историями «Икар» может подойти. Правда, если вы готовы после выхода из зала ответить на кучу вопросов и подробнее рассказать о мифологии Древней Греции.