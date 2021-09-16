«Сюзанна Андлер»: Рецензия Киноафиши

В российский ограниченный прокат выходит новая картина Бенуа Жако, где практически ничего не происходит, но все равно каждый кадр и малейший звук заставляют замереть на месте и остаться на все время фильма. Рассказываем, что же за кино у него получилось.

Где-то на Лазурном берегу Сюзанна Андлер осматривает виллу в надежде ее снять. Супруг с детьми сейчас достаточно далеко от нее. Ее не сильно это заботит, в любом случае, всегда можно позвонить друг другу. Этого она не собирается делать, еще совсем рано. Сюзанна планирует снять виллу, но пока не понимает зачем. В отеле женщину ждет молодой и очень настырный любовник, с которым она планировала провести всего лишь две недели, но их отношения затянулись на несколько месяцев. Теперь Сюзанне надо сделать сложный выбор между свободой или заточением в несчастном браке.

Женщина средних лет прогуливается по дому, вполуха слышит слова риелтора. Она где-то глубоко в своих мыслях, душа ее неспокойна, у нее нет времени внимать какие-то фразочки про аренду. Ее поражает вид с балкона на Средиземное море, ей уже кажется, что когда-то давно кто-то покончил с собой прямо на этом месте. Обязательно женщина. Других вариантов не существует. Сюзанна Андлер еще сильнее укутывается в свою леопардовую шубу и аккуратно, чтобы никто не услышал звук каблуков ее высоких сапог, она выходит на балкон и чувствует соединение с этим чужим домом. Похоже, настоящие эмоции она могла чувствовать только среди незнакомых, не принадлежащих ей вещах и людях.

Сюзанна Андлер

Режиссер Бенуа Жако в молодости работал ассистентом у Маргерит Дюрас, по одноименной пьесе которой и поставлена картина «Сюзанна Андлер», поэтому знание и понимание текста у него максимально высокое. Постановщик словно сросся с главной героиней, ее навязчивым молодым любовником и скупым мужем по телефону. Так же себя ощущает и Шарлотта Генсбур в образе Сюзанны, потому что ей приходится заполнять пространство и за других персонажей. Нет, дело не в драматургии или актерах, а просто героиня у нее именно такая. Если Сюзанна ступает и переходит порог какого-нибудь помещения, то всегда взгляды сразу же будут направлены на нее. В таком случае Шарлотта Генсбур просто знает, что делать, таких личностей ей приходилось играть много раз и всегда со всей утонченностью и грацией.

Французское кино – это, в первую очередь, поэтический реализм. Возвышенность обычных человеческих проблем, философичность, литературная речь и просто диалоговость. Театральность всем режиссерам чужда, но вот Бенуа Жако все-таки здесь какое-то исключение. Сюзанна и ее любовник ходят по еще не арендованному дому, они занимают только гостиную и балкон, но как будто они уже прошли несколько километров. Маленькие шажки равны сразу же нескольким метром, а с ними и время кажется быстротечным. Последнее, конечно, никак не относится к фильму. Картина идет всего лишь 91 минуту, но, по ощущениям, все два часа. Настолько длинными и бесконечными кажутся разговоры между главными героями.

Полтора часа безмятежных вздохов, кратких взглядов, резких интонаций и разговоров шепотом. Сюзанна пытается сделать выбор, который изменит ее жизнь раз и навсегда. Вот она мечется и ходит туда-сюда по роскошной гостиной дома на Лазурном берегу. Ей как будто холодно, и она еще сильнее укутывается в свою леопардовую шубу. Женщина звонит своему нелюбимому мужу, а в трубку он просто говорит с болью в голосе ее имя. Она слушает это как любимую песню, однако все равно приходится бросить трубку. Иногда дым сигарет скрашивает ее пребывание в чужой, но уже такой родной гостиной. Сюзанне тяжело понять, где настоящее и фикция. Похоже, вся ее жизнь была сплошной ложью.

Сюзанна Андлер

«Сюзанна Андлер» – это бесконечная история, сотканная из диалогов о любви, деньгах, тщеславии и гордости. Герои теряются в собственных эмоциях и путают настоящие чувства со страстью и желанием обладать кем-то. Депрессия, меланхолия, хандра, тревожность – все это не проговаривается напрямую, но ощущается в каждом вздохе и звуке каблуков. А за этим плавно следит камера оператора Кристофа Бокарна, как будто приглашая заглянуть в театр.

Новая картина Бенуа Жако понравится всем любителям такого медитативного французского кино. Если вы соскучились по фильмам Филиппа Гарреля, то «Сюзанна Андлер» вам также придется по душе. Фанаты Шарлотты Генсбур не разочаруются, потому что смотреть на актрису в мехах всегда одно удовольствие. Много ожидать от фильма не стоит, но вы точно хорошо проведете время в пятницу вечером, например.