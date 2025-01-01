Меню
Афсия Эрси
Награды
Награды и номинации Афсии Эрси
Hafsia Herzi
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Афсии Эрси
Каннский кинофестиваль 2021
«Особый взгляд» — приз ансамбля
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Золотая камера
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший молодой актер или актриса
Победитель
Берлинале 2009
EFP Падающая звезда
Победитель
