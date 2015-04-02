За сигаретами
– Бетти недавно исполнилось шестьдесят лет. Однады у нее кончаются сигареты, она залезает в свою машину и уезжает, оставляя свою мать, клиентов и сотрудников своего ресторана — «Бретон». Ее поиски затягиваются. Все магазины закрыты, а у нее самой уже нет желания возвращаться к своей прежней жизни. Она только что узнала, что ее давний возлюбленный уехал с молоденькой девушкой. Ее мать сложный человек и жить с ней — дело нелёгкое. Бетти решает отдохнуть от всего этого…
