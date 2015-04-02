Меню
За сигаретами - трейлер
За сигаретами. Трейлер

Дата публикации: 26 июля 2013
За сигаретами – Бетти недавно исполнилось шестьдесят лет. Однады у нее кончаются сигареты, она залезает в свою машину и уезжает, оставляя свою мать, клиентов и сотрудников своего ресторана — «Бретон». Ее поиски затягиваются. Все магазины закрыты, а у нее самой уже нет желания возвращаться к своей прежней жизни. Она только что узнала, что ее давний возлюбленный уехал с молоденькой девушкой. Ее мать сложный человек и жить с ней — дело нелёгкое. Бетти решает отдохнуть от всего этого…
BliK 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Довольно мило, временами забавно. Интересно посмотреть на 70-летнюю Катрин Денев - в фильме она выглядит лет на 10 младше. Однако я заметила за собой, что пару раз за время сеанса посмотрела на часы, что обычно для меня нехарактерно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.7 За сигаретами
За сигаретами драма, комедия, 2013, Франция
