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Киноафиша Рецензии «Sex Doll»: Рецензия Киноафиши

«Sex Doll»: Рецензия Киноафиши

2 марта 2017 00:00
«Sex Doll»: Рецензия Киноафиши
Меланхолия

«Sex Doll» – это тусовки без веселья, ужин без аппетита и секс без музыки. Это жизнь высококлассной проститутки Вирджинии, полная одиночества, унижения и социального неприятия. Грустный и уставший взгляд выдают в ней человека, застрявшего в петле между гостиницами и дорогими коттеджами, редкими вылазками в клуб и бесконечной рефлексией. Пока однажды ее пространственно-временную рутину не нарушает Руперт, у которого такая же печаль в глазах. Так две меланхолии пытаются спасти друг друга от неизбежного падения.

Картина Сильви Веред, снятая по ее собственному сценарию, также как в предыдущей работе «Стелла» (2008) без прикрас показывает жизнь и мысли аутсайдеров, пытающихся найти свое место в жизни.

Кадр из фильма «Sex Doll»
Кадр из фильма «Sex Doll»

Подчёркнутая злободневность, исследовательский интерес и максимальная естественность становятся главными орудиями режиссера, с помощью которых она пытается препарировать вечно актуальную тему проституции и духовного упадка. Об этом говорит преобладание крупных планов, которые как увеличительное стекло всегда направлены на ничего не подозревающие «объекты» – их искривленные рты, замершие в экстазе, лбы, покрытые каплями пота, или руки, жадно ищущие тела. Режиссер также отдает предпочтение натуральным звукам, вроде трения тела о кожаный диван и тяжелого дыхания любовников. Это лишает зрителя малейшей возможности романтизировать происходящее и заставляет трезво смотреть на профессиональную рутину Вирджинии.

Кадр из фильма «Sex Doll»
Кадр из фильма «Sex Doll»

При этом, «Sex Doll» получился больше клише, нежели злободневной или хотя бы правдивой картиной. Все, от чулок и красной помады до сюжетных поворотов, вроде судьбоносной встречи с Рупертом и всего, что за этим последует, – можно разглядеть уже с первых минут и затем ничему не удивляться. Плюс никакой эмоциональной отдачи, что со стороны героев, что создателей.

Здесь нет как таковой любви – только хождения кругами и томное дыхание в затылок, навевающие мысли о сталкерах или маньяках. Безмолвные коммуникации между персонажами кажутся разговорами двух пустот, уставших от себя и потерявшими вкус к жизни. Нет и особого психологизма – Вирджиния проститутка и будет ей, несмотря на те грустные вечера, когда она пялится в телевизор и еле жует свой ужин. Нет в картине и тайн профессии, которая, кстати, неизбежно оборачивается для девушек унижением, душевным насилием и даже побоями. Легкая царапина и шок – максимум, что может произойти. А тема секса здесь вообще старательно избегается. Так о чем же фильм?

Кадр из фильма «Sex Doll»
Кадр из фильма «Sex Doll»

Видимо, о меланхолии, «болезни» вернувшейся из последней работы Сильви Веред «Исповедь сына века». Апатия буквально пронизывает каждый кадр, делая «Sex Doll» совсем не тем чем кажется – не игривой картиной о жизни проститутки, которая влюбляется в парня и решает изменить свою жизнь, а о пассивном, почти бессмысленном существовании молодой девушки, вечно ведомой случаем и судьбой. Вот что кажется печальным, а не торговля любовью.

И если идею с сюжетом можно подвергнуть сомнению, то игра Кароль Роше бесспорно великолепна. Ее героиня (сутенёрша) – настоящая тигрица, которая даже по голове гладит по-хищнически. Наверное, поэтому она снимается уже в седьмой картине Сильви Веред.

Кадр из фильма «Sex Doll»
Кадр из фильма «Sex Doll»

В общем, «Sex Doll» это фильм не о проституции как образе жизни, а о духовном упадке и ощущении полной безнадежности, которая получается скорей некой издержкой времени, нежели результатом враждебногсти социального окружения. Этот фильм лучше смотреть в том состоянии чувственного и эмоционального паралича, который иногда находит от усталости или переизбытка счастья, чтобы хорошенько выдохнув, начать жить дальше.

Инна Син

В российском прокате со 2 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Sex Doll»

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