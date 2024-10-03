Неизвестный маньяк похищает на улице женщину Лину и ее малолетнего сына Ваню. Об исчезновении своей жены и ребенка в полицию сообщает муж женщины Виктор Кочетков. Спустя некоторое время Лину обнаруживают на заснеженной улице в одном халате. Она находится под действием неизвестных препаратов в крайне тяжелом состоянии. Под подозрение попадает ее муж Виктор. Дело о двойном похищении ведет следователь Олег, который полностью уверен в виновности Кочеткова. Защищать подозреваемого берется адвокат Майя, которая оказывается бывшей женой следователя. И хотя адвокату удается найти факты в защиту обвиняемого, Олег не готов прислушиваться к доводам бывшей жены. А тем временем в городе пропадает еще одна женщина, которая внешне очень похожа на Майю. И если бывшие супруги не начнут вести конструктивный диалог, то следствие может просто зайти в тупик, а ценой этого станет жизнь маленького Вани, которого так и не удалось найти.