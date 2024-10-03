Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Похищение
1 постер
Киноафиша Сериалы Похищение

Похищение (2024 - 2024)

Pohishchenie 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Неизвестный маньяк похищает на улице женщину Лину и ее малолетнего сына Ваню. Об исчезновении своей жены и ребенка в полицию сообщает муж женщины Виктор Кочетков. Спустя некоторое время Лину обнаруживают на заснеженной улице в одном халате. Она находится под действием неизвестных препаратов в крайне тяжелом состоянии. Под подозрение попадает ее муж Виктор. Дело о двойном похищении ведет следователь Олег, который полностью уверен в виновности Кочеткова. Защищать подозреваемого берется адвокат Майя, которая оказывается бывшей женой следователя. И хотя адвокату удается найти факты в защиту обвиняемого, Олег не готов прислушиваться к доводам бывшей жены. А тем временем в городе пропадает еще одна женщина, которая внешне очень похожа на Майю. И если бывшие супруги не начнут вести конструктивный диалог, то следствие может просто зайти в тупик, а ценой этого станет жизнь маленького Вани, которого так и не удалось найти.

В ролях
В ролях
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Виталий Коваленко
Виталий Коваленко
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Надежда Шумилова
Иван Оганесян
Иван Оганесян
Владислав Комаров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Похищение - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше