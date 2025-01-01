Спектакль Последнее лето

«Последнее лето» в Государственном театре наций

В Государственном театре наций состоится спектакль режиссера Данила Чащина по сценарию «Куоккала» Анны Козловой, создательницы известных сериалов «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», «Медиатор» и «Самка богомола».

Действие спектакля разворачивается во время Первой мировой войны в курортном поселке Куоккала, современном Репино в Ленинградской области. В начале XX века этот посёлок пользовался популярностью среди петербуржцев, которые приезжали сюда на летний отдых.

Семейные связи и предчувствия

Главная героиня, Анна, жена офицера, проводит время в окружении своих близких: сосед-доктора, сына-подростка, внезапно вернувшегося с фронта мужа и других родственников. Летние вечера они проводят в духе персонажей Чехова: обсуждают судьбы родины, читают стихи и устраивают спиритические сеансы, стремясь не замечать, как их идиллический мир заменяется новым, жестоким веком.

Один из вечеров начинается с захватывающего чтецкого сражения за звание «Арбитр изящества»: участники по очереди читают стихи из модного сборника и голосуют за лучшее произведение. Однако шутка с раскладом на картах Таро приводит к пессимистичным предсказаниям о судьбах известных поэтов, таких как Сергей Есенин, Иван Бунин, Николай Гумилев и Владимир Маяковский. С этого момента спектакль наполняется чувством трагического предчувствия.

Поиск дома и света

Режиссер Данил Чащин делится своими мыслями о спектакле: «При всей тяжести темы мне бы хотелось, чтобы в спектакле было ощущение нежности и света. Он, прежде всего, про семью и про поиск дома, в широком смысле этого слова. А еще про память о счастливом времени, которое герои тщетно пытаются удержать».

Творческая командировка

Чтобы глубже понять атмосферу дачной жизни начала XX века, актеры и режиссер посетили село Репино. Такие творческие поездки стали традицией для Театра наций. Первая из них прошла в селе Сростки при подготовке к спектаклю «Рассказы Шукшина». Творческая команда спектакля «Иванов» также посетила музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», а создатели «Живой Т.» — музей-усадьбу «Ясная поляна» и мемориальный музей памяти Л.Н. Толстого «Астапово».

Благодарим за помощь Ивана Самохвалова.