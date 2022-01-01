В центре событий оказывается самый известный адвокат и оратор в российской истории. Федор Плевако был уникальной личностью и талантливейшим юристом своего времени. Его имя вошло в учебники истории. Федор отличался выдающейся смекалкой, острым умом и искусным владением ораторским мастерством. Кроме того, он всегда был близок к народу, поскольку сам являлся выходцем из простой семьи. Федор хорошо понимал трудности, с которыми сталкивался русский народ, и всегда стремился оказать помощь нуждающимся в его услугах.