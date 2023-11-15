Роман Михайлов показывает сыну мир подпольного покера в трейлере фильма «Поедем с тобой в Макао»

Режиссер Роман Михайлов представил трейлер своего очередного проекта, которым является драма «Поедем с тобой в Макао». Он же написал сценарий и исполнил одну из главных ролей.

В центре сюжета — учащийся на юриста парень по имени Олег (Олег Чугунов), который живет вместе с матерью и отчимом. Однажды главный герой узнает, что его отец (Михайлов) вышел из тюрьмы и хочет с ним увидеться. В ходе встречи Олег осознает, что главная страсть отца в жизни — это покер. Стремясь укрепить отношения, парень тоже оказывается вовлечен в напряженную игру с высокими ставками и блефом. Неожиданно обнаруживается, что он словно интуитивно чувствует карты, так что вскоре полностью посвящает себя игре. Спустя время в город заявляется криминальный авторитет из Москвы, который в прошлом забрал у отца Олега квартиру. Тогда юноша решает восстановить справедливость, выиграв у бандита в покер огромные деньги.

В фильме также снялись Илларион Маров, Юлия Марченко, Федор Лавров, Виталий Коваленко, Олег Рязанцев, Мария Мацель, Вячеслав Машнов (Слава КПСС) и другие.

Это уже третий фильм Михайлова в 2023 году после «Наследия» и «Отпуска в октябре». В прошлом году он выпустил картины «Сказка для старых» и «Снег, сестра и росомаха».