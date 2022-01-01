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Невероятное перемещение
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Невероятное перемещение, 2014

2014 / Беларусь
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О фильме

Школьник Ваня Фёдоров убегает с уроков, чтобы, воспользовавшись отсутствием родителей, протестировать изобретенную им самим универсальную компьютерную программу для приготовления уроков. Но из-за сбоя в программе Ваня вместо ожидаемого реферата получает трёх гостей из прошлого, одним из которых является не кто-нибудь, а Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм, в будущем известный, как доктор медицины Парацельс. Ваня и его сестра Лиза должны во что бы то ни стало успеть вернуть Парацельса в прошлое, чтобы он мог совершить свои открытия и остановить вспышку чумы…

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Возраст 6+
Режиссер
Александр Анисимов
В ролях
Дмитрий Есеневич
Геннадий Фомин
Сергей Савенков
Анатолий Голуб
Сева Малицкий
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Невероятное перемещение 1 постер
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