Невероятное перемещение, 2014

Школьник Ваня Фёдоров убегает с уроков, чтобы, воспользовавшись отсутствием родителей, протестировать изобретенную им самим универсальную компьютерную программу для приготовления уроков. Но из-за сбоя в программе Ваня вместо ожидаемого реферата получает трёх гостей из прошлого, одним из которых является не кто-нибудь, а Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм, в будущем известный, как доктор медицины Парацельс. Ваня и его сестра Лиза должны во что бы то ни стало успеть вернуть Парацельса в прошлое, чтобы он мог совершить свои открытия и остановить вспышку чумы…