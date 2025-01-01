Спектакль Тартюф

Шедевр Мольера. История о самозванце и авантюристе

Шедевр Мольера, сохранивший всю силу удара по обличению возможного вреда религии, когда она становится оружием в руках лжецов, продолжает оставаться невероятно актуальным. Эта тема касается каждого и сегодня.

«Тартюф» повествует о том, как в сердце счастливой и свободной семьи проскользнул авантюрист и самозванец. Под прикрытием религии он стремится воспользоваться страстной привязанностью хозяина дома, хочет овладеть его женой и его состоянием.

Последствия встречи с Тартюфом

Сцена за сценой мы становимся свидетелями последствий роковой встречи главы семьи Оргона с молодым человеком Тартюфом. Его религиозный фанатизм полностью ослепляет хозяина дома, превращая его из доброго и спокойного человека в тирана. Оргон, отдаваясь безумной страсти и полагая, что открыл в Тартюфе нового Христа, погружает свою семью в ад.

Тартюфы каждой эпохи

Каждой эпохе — свои Тартюфы. В спектакле, ставящемся в Театре Пушкина режиссёром Брижитт Жак-Важман, роль Тартюфа предложено сыграть привлекательному юноше. Он — интриган и соблазнитель.

Любовь Оргона и обольщение Эльмиры

Отношения молодого Тартюфа и прекрасной Эльмиры, жены хозяина дома, приобретают ещё больший характер обольщения. Мы также лучше понимаем двойственное происхождение любви Оргона, ведь вскоре Тартюф займёт место его ставшего нелюбимым сына.