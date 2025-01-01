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Тартюф
Билеты от 600₽
Киноафиша Тартюф

Спектакль Тартюф

Постановка
Театр им. Пушкина 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Шедевр Мольера. История о самозванце и авантюристе

Шедевр Мольера, сохранивший всю силу удара по обличению возможного вреда религии, когда она становится оружием в руках лжецов, продолжает оставаться невероятно актуальным. Эта тема касается каждого и сегодня.

«Тартюф» повествует о том, как в сердце счастливой и свободной семьи проскользнул авантюрист и самозванец. Под прикрытием религии он стремится воспользоваться страстной привязанностью хозяина дома, хочет овладеть его женой и его состоянием.

Последствия встречи с Тартюфом
Сцена за сценой мы становимся свидетелями последствий роковой встречи главы семьи Оргона с молодым человеком Тартюфом. Его религиозный фанатизм полностью ослепляет хозяина дома, превращая его из доброго и спокойного человека в тирана. Оргон, отдаваясь безумной страсти и полагая, что открыл в Тартюфе нового Христа, погружает свою семью в ад.

Тартюфы каждой эпохи
Каждой эпохе — свои Тартюфы. В спектакле, ставящемся в Театре Пушкина режиссёром Брижитт Жак-Важман, роль Тартюфа предложено сыграть привлекательному юноше. Он — интриган и соблазнитель.

Любовь Оргона и обольщение Эльмиры
Отношения молодого Тартюфа и прекрасной Эльмиры, жены хозяина дома, приобретают ещё больший характер обольщения. Мы также лучше понимаем двойственное происхождение любви Оргона, ведь вскоре Тартюф займёт место его ставшего нелюбимым сына.

Режиссер
Брижитт Жак-Важман
В ролях
Вера Воронкова
Вера Воронкова
Эльмира Мирэль
Назар Сафонов
Сергей Кудряшов
Александр Анисимов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Тартюф Тартюф Тартюф Тартюф Тартюф Тартюф

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