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Комедия ошибок, 1978

1978 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Много лет назад две пары близнецов оказались разлучены и даже не знали о существовании друг друга. В Эфесе волею судеб оказываются близнецы Антифол Сиракузский и Антифол Эфесский и их слуги, которые так же, как и хозяева, - братья-близнецы... Весь фильм они никак не могут встретиться, зато изрядно путают окружающих, которые не различают близнецов. Возникает множество ошибок... Антифол Сиракузский попадает в дом Эфесского и его принимают за хозяина и жена, и её сестра, в которую он влюбляется. А Антифол Эфесский неожиданно для себя оказывается в роли отверженного. Слуги Дромио Эфесский и Дромио Сиракузский также попадают в странные ситуации. Они путают хозяев, их путают знакомые и т. д. В конце концов, после больших переживаний и серьёзных неприятностей, происходит долгожданная встреча.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1978
Возраст 6+
Режиссер
Вадим Гаузнер
В ролях
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Ольга Антонова
Софико Чиаурели
Валерий Матвеев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Комедия ошибок 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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