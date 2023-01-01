Комедия ошибок, 1978

Много лет назад две пары близнецов оказались разлучены и даже не знали о существовании друг друга. В Эфесе волею судеб оказываются близнецы Антифол Сиракузский и Антифол Эфесский и их слуги, которые так же, как и хозяева, - братья-близнецы... Весь фильм они никак не могут встретиться, зато изрядно путают окружающих, которые не различают близнецов. Возникает множество ошибок... Антифол Сиракузский попадает в дом Эфесского и его принимают за хозяина и жена, и её сестра, в которую он влюбляется. А Антифол Эфесский неожиданно для себя оказывается в роли отверженного. Слуги Дромио Эфесский и Дромио Сиракузский также попадают в странные ситуации. Они путают хозяев, их путают знакомые и т. д. В конце концов, после больших переживаний и серьёзных неприятностей, происходит долгожданная встреча.