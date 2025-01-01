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Три Ивана
Билеты от 600₽
Киноафиша Три Ивана

Спектакль Три Ивана

Постановка
Театр им. Пушкина 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Сказка о дружбе и доброте

В далеком Тридевятом государстве, в Тридесятом царстве, у доброго царя Аггея в один день произошло сразу три чуда. В его семье родился первенец, ключница Варвара также стала матерью, а в капусте вдруг нашли третьего младенца. Всех малышей нарекли Иванами и решили воспитывать как родных братьев.

Сказочные приключения и важные уроки

Троих Иванов ждут невероятные испытания: встреча с хитроумной Бабой-ягой, схватка с грозным Кощеем Бессмертным и освобождение прекрасной Милолики. В ходе приключений они осознают простые, но важные истины: честность дороже любого богатства, а доброта способна победить даже самую сильную ненависть.

Эта добрая сказка учит маленьких и больших зрителей тому, как важны искренность, смелость и сила единства.

Режиссер
Игорь Теплов
В ролях
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Кирилл Чернышенко
Артём Ешкин
Артём Ешкин
Назар Сафонов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
12:00 от 600 ₽

Фотографии

Три Ивана Три Ивана Три Ивана

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