Спектакль Три Ивана

Сказка о дружбе и доброте

В далеком Тридевятом государстве, в Тридесятом царстве, у доброго царя Аггея в один день произошло сразу три чуда. В его семье родился первенец, ключница Варвара также стала матерью, а в капусте вдруг нашли третьего младенца. Всех малышей нарекли Иванами и решили воспитывать как родных братьев.

Сказочные приключения и важные уроки

Троих Иванов ждут невероятные испытания: встреча с хитроумной Бабой-ягой, схватка с грозным Кощеем Бессмертным и освобождение прекрасной Милолики. В ходе приключений они осознают простые, но важные истины: честность дороже любого богатства, а доброта способна победить даже самую сильную ненависть.

Эта добрая сказка учит маленьких и больших зрителей тому, как важны искренность, смелость и сила единства.