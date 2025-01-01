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Мышеловка
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Спектакль Мышеловка

Детектив Агаты Кристи
Постановка
Театр им. Пушкина 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Классика детективного жанра по пьесе Агаты Кристи

В основе пьесы Агаты Кристи — классическая детективная завязка: маленький английский отель, несколько постояльцев, снежный буран, отрезавший отель от всего мира, и, конечно, труп в гостиной. Но это только начало! События, что разворачиваются на глазах зрителей, затягивают и интригуют, превращая каждый момент в загадку.

Уникальная магия автора

Агата Кристи сама объясняла успех своей пьесы так: «В этой пьесе есть понемногу почти для каждого. Вот почему она нравится людям разных возрастов и вкусов». Каждый поворот сюжета и каждый новый шаг в расследовании держат зрителя в напряжении, заставляя его гадать, что будет дальше.

«Мышеловка» — самый умный детектив на сцене

По мнению авторитетного агентства BBC, «Мышеловка» — это самый умный детектив, когда-либо сыгранный на театральных подмостках. Неудивительно, что пьеса продолжает завоевывать зрителей и не сходит с мировых сцен вот уже более полувека.

Режиссер
Надежда Аракчеева
В ролях
Антон Феоктистов
Антон Феоктистов
Нина Попова
Виктор Васильев
Виктор Васильев
Александр Матросов
Александр Анисимов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Мышеловка Мышеловка Мышеловка

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