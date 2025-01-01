Спектакль Мышеловка

Классика детективного жанра по пьесе Агаты Кристи

В основе пьесы Агаты Кристи — классическая детективная завязка: маленький английский отель, несколько постояльцев, снежный буран, отрезавший отель от всего мира, и, конечно, труп в гостиной. Но это только начало! События, что разворачиваются на глазах зрителей, затягивают и интригуют, превращая каждый момент в загадку.

Уникальная магия автора

Агата Кристи сама объясняла успех своей пьесы так: «В этой пьесе есть понемногу почти для каждого. Вот почему она нравится людям разных возрастов и вкусов». Каждый поворот сюжета и каждый новый шаг в расследовании держат зрителя в напряжении, заставляя его гадать, что будет дальше.

«Мышеловка» — самый умный детектив на сцене

По мнению авторитетного агентства BBC, «Мышеловка» — это самый умный детектив, когда-либо сыгранный на театральных подмостках. Неудивительно, что пьеса продолжает завоевывать зрителей и не сходит с мировых сцен вот уже более полувека.