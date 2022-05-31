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Аамир Кхан
Аамир Кхан
Aamir Khan
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Аамир Кхан
Aamir Khan
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Дата рождения
14 марта 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Аамира Кхана
Родился 14 марта 1965 года. Бомбей, Индия.
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Фильмография Аамира Кхана
Банды Индостана
боевик, драма, исторический
2018, Индия
4.0
Байкеры 3
боевик, триллер, криминал
2013, Индия
7.0
Три идиота
комедия, драма
2009, Индия
8.0
Дети как звезды на Земле
семейный, драма, мюзикл
2007, Индия
8.0
Цвет шафрана
драма, мелодрама, комедия
2006, Индия
8.0
Слепая любовь
драма, триллер, мелодрама
2006, Индия
7.0
Лагаан: Однажды в Индии
драма, комедия
2001, Индия
8.0
Хочу жениться на дочери миллионера
мелодрама, комедия, семейный
1994, Индия
8.0
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Вслед за Голливудом: Болливуд свернул съемки фильмов из-за коронавируса
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17 марта 2020 18:19
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