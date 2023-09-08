Оповещения от Киноафиши
Рейтинг IMDb: 8.3
Потерянные невесты

Laapataa Ladies 18+
О фильме

Действие фильма происходит в 2001 году в сельской местности Индии и повествует о приключениях двух молодых невест, которые сходят с одного поезда. Возникающий хаос одновременно забавен и трогателен, он порождает неожиданную череду событий, которые приводят их в путешествие к огромным открытиям: о себе, о женственности и о самой жизни.

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 26 апреля 2024
Премьера в мире 8 сентября 2023
1 марта 2024 Австралия PG
1 марта 2024 Великобритания 12A
1 марта 2024 Индия UA
1 марта 2024 Индонезия
1 марта 2024 Ирландия
1 марта 2024 ОАЭ TBC
4 октября 2024 Япония
Сборы в мире $108 886
Производство Jio Studios, Aamir Khan Productions, Kindling Productions
Laapataa Ladies, Las novias perdidas, 迷途新娘, Lost Ladies, Troca Surpresa, Загублені дружини, Потерянные невести, Потерянные невесты, लापता लेडीज, 花嫁はどこへ？
Киран Рао
Atishay Jain Akhil
Shivam Ghawariya
Nitanshi Goel
Daood Hussain
Kirti Shreeyansh Jain
8.6
10 голосов
8.3 IMDb
