Действие фильма происходит в 2001 году в сельской местности Индии и повествует о приключениях двух молодых невест, которые сходят с одного поезда. Возникающий хаос одновременно забавен и трогателен, он порождает неожиданную череду событий, которые приводят их в путешествие к огромным открытиям: о себе, о женственности и о самой жизни.
|1 марта 2024
|Австралия
|PG
|1 марта 2024
|Великобритания
|12A
|1 марта 2024
|Индия
|UA
|1 марта 2024
|Индонезия
|1 марта 2024
|Ирландия
|1 марта 2024
|ОАЭ
|TBC
|4 октября 2024
|Япония