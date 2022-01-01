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Катрина Каиф
Катрина Каиф
Katrina Kaif
О персоне
Фильмография
Катрина Каиф
Katrina Kaif
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Дата рождения
16 июля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Катрины Каиф
Родилась 16 июля 1983 года. Гонконг.
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Фильмография Катрины Каиф
Банды Индостана
боевик, драма, исторический
2018, Индия
4.0
Тигр жив
боевик, триллер, приключения
2017, Индия
6.0
Жил-был Тигр
боевик, мелодрама
2012, Индия
5.0
Жизнь не может быть скучной!
драма, комедия, приключения
2011, Индия
8.0
Гонка
боевик, драма, криминал
2008, Индия
6.0
Добро пожаловать
комедия, драма
2007, Индия
5.0
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