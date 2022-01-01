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Катрина Каиф

Katrina Kaif
Катрина Каиф
Катрина Каиф Katrina Kaif
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Дата рождения
16 июля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Катрины Каиф

Родилась 16 июля 1983 года. Гонконг.

Фильмография Катрины Каиф
Банды Индостана
Банды Индостана
боевик, драма, исторический 2018, Индия
4.0
Тигр жив
Тигр жив
боевик, триллер, приключения 2017, Индия
6.0
Жил-был Тигр
Жил-был Тигр
боевик, мелодрама 2012, Индия
5.0
Жизнь не может быть скучной!
Жизнь не может быть скучной!
драма, комедия, приключения 2011, Индия
8.0
Гонка
Гонка
боевик, драма, криминал 2008, Индия
6.0
Добро пожаловать
Добро пожаловать
комедия, драма 2007, Индия
5.0
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