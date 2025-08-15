Меню
Киноафиша Новости Экс-лидер профсоюза бросает вызов преступной группировке в трейлере боевика «Грузчик»

15 августа 2025 21:06
Фильм уже идет в кинотеатрах. Билеты можно купить на сайте indianfilms.ru.

Кинокомпания Indian Films выпустила локализованный трейлер болливудского боевика «Грузчик», который стартовал в российском прокате 14 августа. В фильме стремительный сюжет дополняется фирменными индийскими музыкальными номерами. Главные роли исполнили мегазвезды индийского кино Раджиникант и Аамир Кхан.

Действие разворачивается в портовом городе. Бывший глава профсоюза Дева (Раджиникант) решает дать отпор мощному преступному синдикату, который руководит незаконной торговлей и держит под каблуком простых рабочих. Дева — один из них, поэтому он на себе чувствует все тяготы сложившейся ситуации. Ответственность за коллег и близких побуждает его отбросить страх и действовать. Кхан сыграл таинственного персонажа, чье появление меняет ход событий.

Это картина о силе духа, самоотверженности и стремлении к социальному равенству. В то же время это кино с яркими экшен-сценами и душещипательными эмоциями. Режиссером выступил Локеш Канагарадж. Саундтрек сочинил Анирудх Равичандер. Его музыка завирусилась в Индии — особенно клип на песню Monica с артистами из фильма, включая модель Пуджу Хегде.

Фото: Indian Films
Виктория Аморина
