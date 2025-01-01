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Постер сериала Квантовый скачок
Постер сериала Квантовый скачок
Постер сериала Квантовый скачок
Постер сериала Квантовый скачок
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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4 постера
Киноафиша Сериалы Квантовый скачок

Квантовый скачок (1989 - 1993)

Quantum Leap 18+
Год выпуска 1989
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 72 часа 0 минут

О чем сериал

Сериал «Квантовый скачок» – это американский приключенческий фантастический боевик об ученом Сэме Беккете, попавшем во временную петлю. В 1995 году исследователь возглавляет секретную лабораторию в Нью-Мехико и начинает опыты с пространством и временем. Чтобы не потерять финансирование, первый эксперимент Сэм ставит на себе самом, в результате чего оказывается в прошлом в чужом теле. Теперь он путешествует по векам и исправляет ошибки человечества, надеясь однажды случайным образом вернуться в свое тело.

В ролях
В ролях
Мелора Хардин
Мелора Хардин
Уилли Гарсон
Уилли Гарсон
Дин Стокуэлл
Макс Райт
Макс Райт
Скотт Бакула
Скотт Бакула
Мег Фостер
Мег Фостер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.2 IMDb
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Сезоны
Квантовый скачок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1989, 8 эпизодов
 
Квантовый скачок - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1989, 22 эпизода
 
Квантовый скачок - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1990, 22 эпизода
 
Квантовый скачок - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1991, 22 эпизода
 
Квантовый скачок - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1992, 22 эпизода
 
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