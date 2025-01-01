Сериал «Квантовый скачок» – это американский приключенческий фантастический боевик об ученом Сэме Беккете, попавшем во временную петлю. В 1995 году исследователь возглавляет секретную лабораторию в Нью-Мехико и начинает опыты с пространством и временем. Чтобы не потерять финансирование, первый эксперимент Сэм ставит на себе самом, в результате чего оказывается в прошлом в чужом теле. Теперь он путешествует по векам и исправляет ошибки человечества, надеясь однажды случайным образом вернуться в свое тело.