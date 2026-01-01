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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Дэвид Хеммингс
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Награды и номинации Дэвид Хеммингс
David Hemmings
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Награды и номинации Дэвид Хеммингс
Берлинале 1973
Серебряный Берлинский Медведь
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
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