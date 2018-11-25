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Киноафиша Сериалы Подъем с глубины
Подъем с глубины (2018 - 2018) Подъем с глубины 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 12 минут
О чем сериал

Сериал «Подъем с глубины» – это российский детектив о женщине, очнувшейся после семилетней комы. Любимая жена и заботливая мать Вера Соловьева увлекается дайвингом. Но одно из ее погружений заканчивается трагично. Женщину спасают, но она впадает в кому. Ее муж долго горюет над телом супруги, но в результате решает жить дальше. Вскоре он женится на ее лучшей подруге Наташе, которая становится новой матерью их сыну. Однако неожиданно Вера все же приходит в себя и решает найти виновника своего несчастья.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Мухамадеев
Дмитрий Мухамадеев
Наталья Лесниковская
Наталья Лесниковская
Алексей Комашко
Руслан Чернецкий
Руслан Чернецкий
Кирилл Запорожский
Кирилл Запорожский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Подъем с глубины - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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