Сериал «Подъем с глубины» – это российский детектив о женщине, очнувшейся после семилетней комы. Любимая жена и заботливая мать Вера Соловьева увлекается дайвингом. Но одно из ее погружений заканчивается трагично. Женщину спасают, но она впадает в кому. Ее муж долго горюет над телом супруги, но в результате решает жить дальше. Вскоре он женится на ее лучшей подруге Наташе, которая становится новой матерью их сыну. Однако неожиданно Вера все же приходит в себя и решает найти виновника своего несчастья.