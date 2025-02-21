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Постер сериала Тысяча ударов
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Киноафиша Сериалы Тысяча ударов

Тысяча ударов (2025 - …)

A Thousand Blows 18+
Год выпуска 2025
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 53 минуты
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность сериала 5 часов 18 минут

О чем сериал

Сериал рассказывает о Гезекия и Алеке, двух лучших друзьях из Ямайки, которые оказываются в бурлящем и жестоком котле восточного Лондона после промышленной революции. Погруженные в криминальный мир процветающей боксерской сцены, Гезекия знакомится с Мэри Карр, лидером печально известной лондонской женской банды «Сорок слоних», и вместе они борются за выживание на улицах. По мере того, как Гезекия оттачивает свои новые навыки, он сталкивается с Шугаром Гудсоном, опытным и опасным боксером, которого играет Стивен Грэм. Их соперничество быстро выходит за пределы ринга.

Тысяча ударов - тизер первого сезона
Тысяча ударов  тизер первого сезона
В ролях
В ролях
Малачи Кирби
Малачи Кирби
Джейсон Дж. Тобин
Джейсон Дж. Тобин
Нед Деннехи
Нед Деннехи
Дарси Шоу
Дарси Шоу
Джеймс Нельсон-Джойс
Джеймс Нельсон-Джойс
Эрин Доэрти
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Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Тысяча ударов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Отзывы о сериале

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Сценарист долгоиграющего хита Netflix «Острые козырьки» Стивен Найт вновь обращается к викторианской эпохе с грязными лондонскими улицами, создавая приключение, которое, хотя и перекликается с его предыдущим проектом, уверенно заявляет о своей оригинальности. Главные герои «Тысячи ударов» также целиком основаны на реальных персонажах, которым суждено встретиться в художественной условности под умелой рукой Найта.   Действие происходит в Ист-Энде —…
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