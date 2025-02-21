Сериал рассказывает о Гезекия и Алеке, двух лучших друзьях из Ямайки, которые оказываются в бурлящем и жестоком котле восточного Лондона после промышленной революции. Погруженные в криминальный мир процветающей боксерской сцены, Гезекия знакомится с Мэри Карр, лидером печально известной лондонской женской банды «Сорок слоних», и вместе они борются за выживание на улицах. По мере того, как Гезекия оттачивает свои новые навыки, он сталкивается с Шугаром Гудсоном, опытным и опасным боксером, которого играет Стивен Грэм. Их соперничество быстро выходит за пределы ринга.