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Постер фильма Максимальное ускорение
5.4
Максимальное ускорение - Трейлер
Киноафиша Фильмы Максимальное ускорение
5.4

Максимальное ускорение

, 1986
Maximum Overdrive
США / боевик, комедия, ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Максимальное ускорение
5.4
Максимальное ускорение - Трейлер
Максимальное ускорение  Трейлер

О фильме

Когда комета Ри-М проходит через орбиту Земли и задевает ее своим хвостом, происходит глобальная катастрофа. Перестают качать насосы, выходят из строя компьютеры, электрические ножи режут домохозяек, а газонокосилки косят людей как траву. Внезапно ожившие машины из лучших друзей человека превращаются в его злейших врагов, жаждущих человеческой крови. Особенно безжалостно ведут себя огромные грузовики, давящие всех на своем пути. Горстка людей во главе с Билли Робинсоном, укрывшись от стаи взбесившихся грузовиков в здании бензозаправочной станции, готовится дать последний бой взбунтовавшимся машинам…

В ролях

Эмилио Эстевес
Эмилио Эстевес
Bill Robinson
Пэт Хингл
Hendershot
Лора Харрингтон
Brett
Ярдли Смит
Ярдли Смит
Connie
Джон Шорт
Curt
Дж. К. Куин
Дж. К. Куин
Duncan
Кристофер Мёрни
Camp Loman
Холтер Грэм
Deke
Фрэнки Фэйзон
Фрэнки Фэйзон
Handy
Дж. Дон Фергюсон
Леон Риппи
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Режиссер Стивен Кинг
Сценарист Стивен Кинг
Композитор AC/DC
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 13 июля 1986
Дата выхода
6 ноября 1986 Австралия
21 ноября 1986 Австрия
19 ноября 1987 Аргентина
25 июля 1986 Бразилия
9 марта 1987 Великобритания 18
20 ноября 1986 Германия 16
7 августа 1987 Ирландия
10 октября 1986 Италия
13 июля 1986 Канада
17 июня 1987 Колумбия
4 сентября 1987 Мексика
2 июля 1987 Нидерланды
26 февраля 1988 Португалия
25 июля 1986 США R
24 сентября 1988 Таиланд
25 ноября 1987 Франция U
30 января 1987 Швеция 15
11 июля 1987 Япония R15+

Где посмотреть фильм

ОККО
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $7 433 663
Производство De Laurentiis Entertainment Group (DEG)
Другие названия
Maximum Overdrive, 8 días de terror, Ocho días de terror, Rhea M. - Es begann ohne Warnung, 8 Days of Terror, Brivido, Comboio do Terror, Es begann ohne Warnung, La rebelión de las máquinas, Las máquinas del terror, Les camions maléfiques, Maksymalne przyspieszenie, Maximális túlhajtás, Overdrive, Potência Máxima, Quando as Máquinas Endoidam, Rhea M... es begann ohne Warnung!, Stephen Kings Rhea M - Es begann ohne Vorwarnung, Veokid, Vol Gas, Vzbura strojov, Vzpoura strojů, Μάξιμουμ οβερντράιβ, Максимално убрзање, Максимальне прискорення, Максимальное ускорение, С максимална скорост, Терор машина, 地獄のデビルトラック, 驚心動魄撞死你, Maximum Overdrive - Stephen King, Stephen King: Maximális túlhajtás, La Rebelion De Las Maquinas De Stephen King, Trucks - Stephen King, Stephen King's Brivido, Μάξιμουμ Όβερντραϊβ

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Максимальное ускорение - Трейлер
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